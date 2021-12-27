Следующая остановка — Новый год. На Невском проспекте замечен автобус с Дедом Морозом за рулем

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автобус курсирует по 24-му маршруту, на лобовом стекле — табличка с пожеланиями счастья, добра и мира. «Фонтанка» рассказывала об этой акции: автор самого удачного снимка новогоднего маршрута получит «Подорожник» с ресурсом в 2022 рубля. При этом «Пассажиравтотранс» просит не нарушать правила дорожного движения в погоне за ракурсом.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ПАТ, Дед Мороз в кабине — идея предприятия, а вот украсить салон решила кондуктор Наталья.
Добавим, новогоднего чуда в отношении пробок не случилось: праздничный автобус как встрял в медленный поток на Университетской набережной, так и ехал до Невского проспекта. Петербургские дороги уже днем были забиты на 8 баллов.
Напомним, ранее «Горэлектротранс» выпустил в город три новогодних трамвая, они курсируют на стандартных маршрутах своих парков — № 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23 и 7.