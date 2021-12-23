По улицам Петербурга запустят праздничные трамваи

По традиции яркий облик обрели три вагона. Оформляли «волшебные трамваи» вручную в трамвайных парках № 1, 3 и 7. Встретить их можно будет в разных частях города с 24 декабря. Они будут курсировать на стандартных маршрутах своих парков — № 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23 и 7. Проезд в них будет стоить так же, как и в других трамваях.
«Горэлектротранс» уже несколько лет украшает трамваи новогодней иллюминацией. Раньше курсировал ретровагон «Стиляга» ЛМ-57, с которого и началась традиция украшать праздничной иллюминацией подвижной состав. Сейчас он находится в экспозиционно-выставочном комплексе электрического транспорта на Васильевском острове, где доступен для посетителей.