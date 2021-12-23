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По улицам Петербурга запустят праздничные трамваи

Новогоднее настроение жителям Петербурга теперь будут дарить не только украшения на главных городских магистралях, но и «волшебные трамваи». Как рассказали в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» 23 декабря, яркие «накидки» в этом году получили вагоны не в ретростиле, а современные модели.

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Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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По традиции яркий облик обрели три вагона. Оформляли «волшебные трамваи» вручную в трамвайных парках № 1, 3 и 7. Встретить их можно будет в разных частях города с 24 декабря. Они будут курсировать на стандартных маршрутах своих парков — № 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23 и 7. Проезд в них будет стоить так же, как и в других трамваях.

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«Горэлектротранс» уже несколько лет украшает трамваи новогодней иллюминацией. Раньше курсировал ретровагон «Стиляга» ЛМ-57, с которого и началась традиция украшать праздничной иллюминацией подвижной состав. Сейчас он находится в экспозиционно-выставочном комплексе электрического транспорта на Васильевском острове, где доступен для посетителей.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

f0ntan
Праздничным могло бы сделать настроение не рассвечивание трамвая, а если бы в трамвае пел/выступал кто-нибудь из артистов. Тогда бы пассажиры его не покидали даже в пробке
angel of death
лучше бы стоимость проезда бы снизили на период праздников...
f0ntan
Посмотрю, каким будет настроение пассажиров трамвая, когда этот рассвеченный трамвай будет стоять в пробке
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