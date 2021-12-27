Золотая серия. Супермощные атомные ледоколы начинают кусаться

Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться







Контракт на строительство одного атомохода серии 22220 стоит примерно 40 млрд рублей. Заложенная в нем плановая рентабельность составляет 0,5 % — прибыль Балтийского завода за «Арктику» и «Сибирь», вместе взятые, можно оценить примерно в 0,4 млрд. Общая сумма претензий заказчика серии ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») к концу 2021 года перевалила за 2,1 млрд, 0,4 млрд из которых в живом процессе. Как только верфь начнет проигрывать суды, строить ледоколы станет невыгодно.



«Арктика» у пирса Балтийского завода во время ремонта после первого плавания Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться







Атомфлот начал судебное шествие против Балтийского завода в июне 2020 года, за 4 месяца до получения «Арктики». Первой целью стала борьба с опозданиями при строительстве этого ледокола, «Сибири» и даже недостроенного пока «Урала». Госзаказчик хотел карать жестоко — по 1 млн рублей за каждый день задержки, причем неважно чего — это могла быть запоздалая передача какого-нибудь документа на согласование или задержка введения в действие системы видеонаблюдения на строительной площадке. Таких исков 6, и все они вводили в изумление Арбитражный суд Москвы, где в большинстве своем слушались.



Судьи пытались понять, каким образом, например, задержка за просрочку в предоставлении копий подрядных договоров и спецификаций к ним при строительстве «Арктики» и «Сибири» нанесла Атомфлоту ущерб в 733 млн рублей. Понять не удавалось ни в этом деле, ни в других аналогичных, после чего госзаказчику рекомендовали умерить аппетиты и как-то соотносить их с объективной реальностью — иначе получается абсурд и цинизм, звучащий в юридической терминологии как злоупотребление правом.



Из 1,7 млрд рублей, которые Атомфлот пытался взыскать с Балтийского завода в тренде «миллион за день опоздания», суды поддержали 100 тысяч — 1 рубль из 17 тысяч предъявленных. На сегодняшний день все 6 решений вступили в законную силу, новых претензий из-за задержек в строительстве серии 22220 у госзаказчика пока не видно.

Но Атомфлот не останавливается на достигнутом (в данном случае на не достигнутом) — он взыскал с судостроителей 57 млн рублей за сожжённое в ходе повторных испытаний гребного электродвигателя «Арктики» ядерное топливо. Идея процесса: на двукратные испытания мы не подписывались, не справились за один раз — развлекайтесь за свой счет. Это вступило в законную силу, хотя юристы Балтийского завода дошли до кассационного суда.



А ещё Атомфлот предъявил 0,4 млрд рублей за первое плавание «Арктики», в ходе которого вышла из строя паротурбинная установка производства АО «Киров-Энергомаш». В результате атомоход большую часть зимы 2020/2021 годов ломал не льды, а мозги технарям у причала Росатома в мурманском порту, после чего вернулся в Петербург для ремонта. Этой историей Арбитражный суд Мурманской области займется в конце января — стороны пока качают мускулы и посматривают косо на «Киров-Энергомаш»: на Балтийском заводе не скрывают, что отбиваться от претензий к паротурбинной установке без её создателя не собираются.

Сложно представить, чтобы Атомфлот предъявил Балтийскому заводу что-то ещё, связанное с «Арктикой»: после последнего ремонта она с 17 декабря как будто благополучно ломает лёд восточной части Северного морского пути для следующих в Певек судов «Юрий Аршеневский» и «Полар Кинг». Впрочем, эта часть — самая сложная, именно она считалась до последнего времени почти непроходимой зимой. Скоро узнаем, чем закончится первое действительно полноценное испытание головного атомохода.



Любопытнее «Сибирь»: Балтийский завод передал её Атомфлоту 24 декабря — она лишь на пути к ледовым преградам. Заводские испытания были непростыми, хотя официально об этом нигде не сообщалось. Первый ледокол серии 22220 ушел на них 16 ноября, предполагалось благополучное возвращение через неделю. Фактически «Сибирь» вернулась 19 декабря, а до того её несколько раз видели у заводского причала — судно приходило для устранения неисправностей, с которыми невозможно было справиться в море. Готовит ли этот ледокол новые сюрпризы, еще предстоит выяснить.

Плюс «Урал» — он ещё не достроен, но суды наверняка без него скучают.

Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»

