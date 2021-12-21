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В ответе за всё. Атомфлот предъявил Балтийскому заводу 0,4 млрд за первое плавание «Арктики»

Загадочные простои в Мурманске головного ледокола серии 22220 в его первую навигацию стали крупнейшим за 2021 год иском — и он снова связан с турбинами Кировского завода.

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«Арктика» после ремонта у пирса Балтийского завода
«Арктика» после ремонта у пирса Балтийского заводаФото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру»
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Арбитражный суд Мурманской области 21 декабря начал слушание претензии ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») к производителю крупнейших в мире ледоколов серии 22220. Сумма — 418 млн рублей. Суть иска не разглашается, но автору статьи стало известно: речь о простое головного судна этой серии «Арктика» у причалов Атомфлота в мурманском порту из-за аварии на паротурбинной установке, произведенной АО «Киров-Энергомаш» (100-процентная «дочка» ПАО «Кировский завод»). До сих пор об этой аварии старались не распространяться.

Балтийский завод передал Атомфлоту головной ледокол серии 22220 «Арктика» в октябре 2020 года. За 8 месяцев до того на борту судна произошло возгорание правого гребного двигателя, но заказчика устроил ледокол с дефектом — решили использовать его зимой 2020–2021 годов, после чего вернуть заводу для замены двигателя. С сентября по ноябрь «Арктика» находилась у пирса Балтийского завода в Петербурге, откуда 24 ноября вышла в Финский залив на ходовые испытания с новым двигателем. События широко освещались СМИ, и почти незамеченным оказался простой «Арктики» в Мурманске в период, когда она должна была заниматься ледокольными проводками на Северном морском пути.

Развитие событий можно датировать 21 октября — в этот день Арбитражный суд Мурманской области зарегистрировал иск Атомфлота. С тех пор на портале «Электронное правосудие» фиксировались процедурные моменты, и лишь 23 ноября было назначено первое судебное заседание, после чего 2 декабря Балтийский завод заявил ходатайство о привлечении в процесс третьего лица. Других подробностей на портале нет, что является обычной практикой. Автору статьи стало известно: третье лицо — это АО «Киров-Энергомаш», по поводу чего на Балтийском заводе заявили ёмко: «Остаться с этой проблемой наедине мы, конечно, не желаем». Но на вопрос о возможном регрессном иске «Киров-Энергомашу» пока отвечать не стали. Пресс-служба Кировского завода предложение о комментарии проигнорировала.

В ноябре 2020 года «Арктика» покинула мурманский порт и впервые отправилась покорять Северный морской путь. Борьба со льдами длилась недолго — в новогодние дни на корпоративных сайтах появились сообщения о том, что, оказывается, с середины декабря ледокол не ломает арктические льды, а стоит у причала Атомфлота в мурманском порту.

«С ледоколом «Арктика» всё в порядке. Отсутствие по ряду причин надлежащей системы отсоса паров масла в цилиндрах низкого давления потребовало возврата ледокола из морей на базу. Ожидается, что 18–20 февраля ледокол должен уйти на работу», — процитировал тогда PortNews директора Дирекции Северного морского пути Вячеслава Рукшу.

При подготовке публикации автору статьи на Балтийском заводе уточнили: пришлось приостановить эксплуатацию ледокола из-за выдавливания масла в паротурбинной установке — такой дефект считается критическим, потому что турбина — часть ядерной энергетической установки. «Арктику» вернули в мурманский порт к причалу Атомфлота и ремонтировали — период простоя и стал убытком. Речь идет примерно о месяце в декабре — январе и где-то о трех неделях в марте.

Та самая паротурбинная установка на первом ледоколе серии 22220 «Сибирь»
Та самая паротурбинная установка на первом ледоколе серии 22220 «Сибирь»Фото: Лев Годованник
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О повторной аналогичной аварии в марте 2021 года вовсе не сообщалось, хотя тогда «Арктике» опять пришлось вернуться в Мурманск, куда вновь устремились из Петербурга работники Балтийского и Кировского заводов. И уже потом, когда «Арктика» в сентябре прибыла для замены двигателя в Петербург, аварийную паротурбинную установку снова серьезно ремонтировали. Для широкой аудитории это выглядело заменой гребного двигателя, о дефекте которого всем к тому времени было известно.

Неслучайно в конце октября главный строитель кораблей АО «Балтийский завод» Кирилл Мядзюта на вопрос 47news «Что самое плохое из того, что вы получаете от «Киров-Энергомаша»?» эмоционально воскликнул: «Всё!» Содержание поступившего несколькими днями ранее в суд иска Атомфлота на 418 млн рублей на тот момент известно было самому узкому кругу.

— Какова ваша позиция в данном процессе? — спросил автор статьи у представителя Балтийского завода.

— Уважительная. Мы — заказчикоориентированное предприятие, — дипломатично ответил он.

— Раз есть судебный процесс, значит, вы не считаете, что должны отдать Атомфлоту 418 млн рублей.

— Озвучивать нашу процессуальную позицию сейчас было бы неправильно — пусть заказчик узнает о ней в нужный момент…

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

«Арктика» после ремонта у пирса Балтийского завода
«Арктика» после ремонта у пирса Балтийского заводаФото: Лев Годованник / «Фонтанка.ру»
Та самая паротурбинная установка на первом ледоколе серии 22220 «Сибирь»
Та самая паротурбинная установка на первом ледоколе серии 22220 «Сибирь»Фото: Лев Годованник

Непубличное акционерное общество «Балтийский завод», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», на 97,79 % принадлежит государственной Объединенной судостроительной корпорации. Основная продукция предприятия сегодня — атомные ледоколы серии 22220, предназначенные для организации круглогодичного грузового транзита по Северному морскому пути. Завод строит их в рамках контракта с подконтрольным Росатому ФГУП «Атомфлот».

Головной ледокол «Арктика» был в октябре 2020 года передан Атомфлоту, после чего сразу отправился осваивать СМП. Ледокол «Сибирь» 16 ноября отправился на ходовые испытания, «Урал» уже спущен на воду, но пока не достроен. Ледоколы «Якутия» и «Чукотка» заложены 26 мая и 16 декабря 2020 года соответственно.

Заказчик серии 22220 ФГУП «Атомфлот» с Балтийским заводом из-за различных задержек и простоев при производстве ледоколов этой серии с июня 2020 года, общая сумма требований 1,7 млрд рублей. На данный момент выигран лишь 1 иск на 57 млн, 7 проиграны. Судебные споры между Балтийским заводом и «Киров-Энергомашем» состоят из 6 процессов с общей суммой претензий в 1.7 млрд рублей. 3 процесса на 1.3 млрд выиграл Балтийский завод, 2 выигрыша у «Киров-Энергомаша».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

LiChaBaTa
Все логично. Автомобили и лифты не могут научиться делать на уровне хотя бы китайских. А тут турбины.
Инкогнито2021
Не можем повторить?
Adriana_Celentana
Купили бы в Китае, сейчас бы траффик на СМП был как в метро, а теперь суды, тяжбы.. вот это вот все - время и деньги, потраченные с нулевой эффективностью. Причем государство судится само с собой - верх маразма.
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