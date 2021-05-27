Выжгли лишнее. Атомфлот выиграл у Балтийского завода иск за перерасход ядерного топлива

Балтийский завод должен был оплатить ядерное топливо, использованное при повторных испытаниях замененного из-за неполадок двигателя «Арктики». Суд взыскал стоимость «выжига» в пользу Атомфлота.

Решение об этой победе ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») над ПАО «Балтийский завод» Арбитражный суд Мурманской области опубликовал 26 мая. Атомфлот взыскал с Балтийского завода 57 млн рублей — столько стоило ядерное топливо, использованное при повторных испытаниях гребного электродвигателя головного ледокола серии 22220 «Арктика».



Повторные испытания пришлось провести из-за неисправности двигателя, установленного на «Арктике» первоначально — его заменили новым, который вновь испытывали. Но, согласно контракту, государственный заказчик брал на себя обязательства по оплате ядерного топлива для испытаний («выжиг») только один раз. Повторные испытания, куда входил и второй «выжиг», были связаны с неисправностью двигателя, которые, как решил суд, Балтийский завод должен был устранить целиком за свой счет.

«Суд квалифицирует заявленные истцом требования как требования о взыскании долга за излишне израсходованное топливо, условия оплаты которого определены контрактом и дополнительным соглашениям к нему…», — констатировала судья Дарья Максимец в мотивировочной части вынесенного решения.

Это второй выигрыш заказчика мощнейших в мире атомных ледоколов серии 22220 против их изготовителя в судебной кампании, которая состоит из шести процессов на 1,7 миллиарда. Ранее Атомфлоту удалось одержать победу над Балтийским заводом в конце апреля — суд взыскал с петербургского предприятия 40 миллионов рублей за 195 дней просрочки при установке WEB-камер. С их помощью служба безопасности Атомфлота могла видеть online процесс строительства ледокола «Арктика» и до сих пор может наблюдать строительство ледокола «Сибирь» на верфи Балтийского завода. Заказчик пытался взыскать 195 миллионов — по своему традиционному принципу 1 миллион за день просрочки, но суд в очередной раз рекомендовал госкомпании умерить аппетиты.



Оба выигрыша не вступили пока в законную силу.

В начале мая Атомфлот проиграл Балтийскому заводу самый дорогой иск за 2021 год. Он пытался взыскать 507 млн рублей (1 млн за день просрочки) за то, что завод не предоставил ему копию договора с субподрядчиком, хотя по условиям госконтракта обязан был сделать это в течение 10 рабочих дней с момента подписания. Но в данном случае стоимость субподряда составляла 20 886 рублей, и договора как такового не было — эту роль сыграл выставленный счет на его оплату, который своевременно предоставили госзаказчику. По мнению суда, с учетом маленькой стоимости субподряда, счета было вполне достаточно.

Решение по предыдущему иску Атомфлота к Балтийскому заводу вступило в законную силу 22 марта. Истец безуспешно пытался взыскать с завода 733 миллиона рублей за просрочку в предоставлении копий подрядных договоров и спецификаций к ним по контрактам строительства двух первых ледоколов серии 22220 — «Арктика» и «Сибирь». Отказ в удовлетворении иска судья мотивировал с небывалой для юридического делопроизводства откровенностью, фактически прямым текстом назвав Атомфлот недобросовестным, а условия контрактов на строительство самых мощных ледоколов в мире — несправедливыми.



«Всю информацию государственный заказчик получал заблаговременно и достоверно, знал о всех условиях заключаемых договоров путем участия в закупочных комиссиях. Факт наличия несправедливого условия в договоре указывает на недобросовестное поведение сильной стороны. <…> Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Применяя к слабой стороне такое условие договора, сильная сторона злоупотребляет своим правом», — написано в мотивировочной части решения.

Ещё два иска общей стоимостью 700 млн рублей датированы 1 марта в Арбитражном суде Москвы, который пока не начал рассматривать их по существу.

Суть претензий по всем искам, кроме выигранного Атомфлотом 26 мая, заключается во взыскании просрочек по формальным пунктам контрактов на строительство атомных ледоколов серии 22220 «Арктика» и «Сибирь». Атомфлот пытается взыскать с завода неустойки за несвоевременно предоставленные документы из расчета 1 миллион рублей за день просрочки.

В трех случаях, когда дела уже рассмотрены, суд фактически встал на сторону петербургских судостроителей. В первом иске сумма требований снижена судом со 139 миллионов до 100 тысяч, в удовлетворении исков на 94 и 733 миллиона вовсе отказано. Два из трех вынесенных решений вступили в законную силу.

