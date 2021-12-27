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Дело чемпионки Европы по плаванию, пнувшей фуражку полицейского в Пулково, передано в суд

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Следственный комитет за месяц расследовал дело об оскорблении полицейских в аэропорту Пулково. На скамье подсудимых — чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 27 декабря, следствие считает, что собрало достаточно доказательств тому, что 29-летняя уроженка Оренбургской области 22 ноября в Пулково в грубой форме высказывалась в адрес сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей, а также нанесла удар ногой по фуражке представителя власти, упавшей на пол.

«Фонтанка» писала, что Симонова вместе с тренером Александром Ильиным собиралась улететь из Петербурга после чемпионата России по плаванию. На стойке регистрации Ильина попросили надеть маску, на что он попросил выдать ему респиратор, так как в маску как защиту от коронавируса не верит. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые жестко задержали 62-летнего мужчину. В отношении него составили протокол об административном нарушении. 10 декабря — не с первого заседания — тренера оштрафовали на 3 тысячи рублей.

В отношении Симоновой, которая снимала задержание Ильина на мобильный телефон, а также кричала на полицейских, возбудили уголовное дело об оскорблении представителей власти.

Чемпионка по плаванию на днях сообщила, что результатом скандала стало её увольнение с работы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (19)

chip1
Нанесла удар ногой по фуражке... Ох дела наши грешные)
Seawolf
Оскорбление фуражки?! До такого даже Кафка не додумался.
Wolf_5e4cd7fb0fc22
Вообще трудно понять поведение людей... Ну одел маску за 10 рублей и пошёл дальше с хорошим настроением. А по поводу того, что он не верит - так вокруг его люди, которые верят. Что это - пофигизм на всё и всех или одна извилина???
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