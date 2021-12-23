Чемпионка Европы по плаванию заявила, что ее уволили после скандала из-за маски в Пулково

Чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова заявила, что ее уволили с работы после скандала в Пулково, когда ее тренер Александр Ильин отказался надевать маску и был задержан.

«Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права «свободно дышать», и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», — рассказала спортсменка 23 декабря в своем Instagram.



Ильина задержали в Пулково 22 ноября, когда он вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой собирался улететь из Петербурга после чемпионата России по плаванию. Тренер во время регистрации на рейс отказался надеть маску, после этого сотрудники аэропорта вызвали правоохранителей. Силовики скрутили Ильина и под крики Симоновой увезли в отделение. В отношении чемпионки Европы по плаванию возбудили дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

