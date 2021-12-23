FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Чемпионка Европы по плаванию заявила, что ее уволили после скандала из-за маски в Пулково

14
Печать

Чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова заявила, что ее уволили с работы после скандала в Пулково, когда ее тренер Александр Ильин отказался надевать маску и был задержан.

«Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права «свободно дышать», и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», — рассказала спортсменка 23 декабря в своем Instagram.

Ильина задержали в Пулково 22 ноября, когда он вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой собирался улететь из Петербурга после чемпионата России по плаванию. Тренер во время регистрации на рейс отказался надеть маску, после этого сотрудники аэропорта вызвали правоохранителей. Силовики скрутили Ильина и под крики Симоновой увезли в отделение. В отношении чемпионки Европы по плаванию возбудили дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

10 декабря суд оштрафовал Ильина на 3 тысячи рублей по статье КоАП о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Сделать это удалось только с пятой попытки.

Виталина Симонова — российская пловчиха из Орска. На ее счету три золотые медали чемпионатов мира по плаванию в ластах, три золотые медали чемпионатов Европы по плаванию в ластах, а также бронза чемпионата Европы по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

266848500
Зато хайпанула. Целую неделю обсуждали.
Тащите следующую, эта всё, поломалась.
Mr.Long
И правильно сделали. Независимо от того, что там в аэропорту произошло, нужно уметь вести себя должным образом в общественном месте.
Cveta
А не надо выпендриваться) вроде, не первый год правила, пора выучить и соблюдать .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний