Тренера чемпионки Европы по плаванию, наконец, оштрафовали за «безмасочность» в Пулково

Ильин в суд не явился, но на этот раз не возражал против вынесения решения в его отсутствие. Мужчина находится на больничном.
Защитники тренера возражали против протокола и убеждали, что тот не сопротивлялся полицейским: он предъявил документы и прошел в дежурную часть.
Ранее сообщалось, что в планы Ильина входит проведение лингвистической экспертизы видеозаписи из Пулково, во время заседания кадры просмотрели. Тем не менее суд назначил ему штраф в размере 3 000 рублей по статье КоАП о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.
«Фонтанка» писала, что рассмотреть административное правонарушение, вменяемое заслуженному тренеру России Александру Ильину, пытались уже четыре раза. Его адвокат сообщал, что у подзащитного «патриотическая позиция», и он хочет лично участвовать в процессе, однако пока что находится на больничном.
Ильина задержали в Пулково 22 ноября, когда он вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой собирался улететь из Петербурга после чемпионата России по плаванию. Тренер во время регистрации на рейс отказался надеть маску, после этого сотрудники аэропорта вызвали правоохранителей. Силовики скрутили Ильина и под крики Симоновой увезли в отделение. В отношении чемпионки Европы по плаванию возбудили дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).