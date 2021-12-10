Тренера чемпионки Европы по плаванию, наконец, оштрафовали за «безмасочность» в Пулково

Ильин в суд не явился, но на этот раз не возражал против вынесения решения в его отсутствие. Мужчина находится на больничном.



Защитники тренера возражали против протокола и убеждали, что тот не сопротивлялся полицейским: он предъявил документы и прошел в дежурную часть.



Ранее сообщалось, что в планы Ильина входит проведение лингвистической экспертизы видеозаписи из Пулково, во время заседания кадры просмотрели. Тем не менее суд назначил ему штраф в размере 3 000 рублей по статье КоАП о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

