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Следствие просит отпустить блогера Хованского домой с запретом определенных действий

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В Куйбышевском райсуде зарегистрировано ходатайство, в котором следствие просит заменить блогеру Юрию Хованскому пребывание под стражей на запрет определённых действий. Об этом 26 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Суд может ходатайство удовлетворить, а может в его удовлетворении отказать», — уточняют в пресс-службе перспективы заседания, назначенного на 29 декабря.

О том, что следствие намерено просить о смягчении меры пресечения Хованскому, стало известно из картотеки суда. Альтернатива, на которой будет настаивать СК, не раскрывалась.

Хованский содержится в СИЗО с 9 июня 2021 года. Ему вменяют оправдание терроризма в шуточной песне, спетой в 2012 году. Сроки давности вышли, однако следствие настаивает, что эту же композицию блогер исполнял в 2018-м. В материалах есть показания свидетелей, которые заявляют, что слышали голос Хованского и ту самую песню, сидя в баре. Двое из них оказались связаны с правоохранительными органами.

Сам блогер уверен, что в камере его заперли необоснованно. О свободе он уже попросил ЕСПЧ.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходи.тся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
"Как вольно дышится в возрождённом Арканаре!" (С)
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