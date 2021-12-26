Следствие просит отпустить блогера Хованского домой с запретом определенных действий

В Куйбышевском райсуде зарегистрировано ходатайство, в котором следствие просит заменить блогеру Юрию Хованскому пребывание под стражей на запрет определённых действий. Об этом 26 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



«Суд может ходатайство удовлетворить, а может в его удовлетворении отказать», — уточняют в пресс-службе перспективы заседания, назначенного на 29 декабря.



О том, что следствие намерено просить о смягчении меры пресечения Хованскому, стало известно из картотеки суда. Альтернатива, на которой будет настаивать СК, не раскрывалась.

