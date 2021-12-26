Песков заявил, что Зеленский может приехать в Петербург

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на неформальный саммит стран СНГ в Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но это маловероятно.



«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», — заявил 26 декабря представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



Как писала «Фонтанка», по предварительной информации, саммит под председательством Владимира Путина может пройти 28 декабря. В начале декабря Зеленский заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу и прекращению войны.

