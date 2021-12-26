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Песков заявил, что Зеленский может приехать в Петербург

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Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на неформальный саммит стран СНГ в Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но это маловероятно.

«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», — заявил 26 декабря представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Как писала «Фонтанка», по предварительной информации, саммит под председательством Владимира Путина может пройти 28 декабря. В начале декабря Зеленский заявил, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу и прекращению войны.

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Комментарии (10)

262224921
Приехать послушать как провалили уборку снега ? Как загнали народ гигантский страны в нищету ? Я бы тоже не поехала ...
VKuser1115940
Дурнів немаэ.
264653831
а может и не приехать
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