Петербургские единороссы избрали Боярского секретарём

Как сообщает 24 декабря корреспондент «Фонтанки», конкурентом Боярского выступил депутат Законодательного собрания Михаил Барышников. Он пожаловался коллегам, что в предыдущие годы руководство партии слишком усердно боролось за демонстрацию партийных брендов так, что он сам иногда, не замечая, садился ужинать в шарфе «Единой России». Барышников выступил в поддержку кандидатуры Сергея Боярского, отметив, что за него самого вряд ли проголосуют.

Депутат Государственной думы Сергей Боярский стал секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России». В ходе программного выступления он обещал избавить коллег от бюрократии.

Боярский, в свою очередь, пообещал коллегам бороться с партийной бюрократией. В этом его поддержал и секретарь «Единой России» Андрей Турчак: «Коробит, когда в отчётах о встречах с ветеранами фотографии с партийными пакетами. Уважение к ветеранами выражают не таким образом», — добавил он.



За кандидатуру Боярского проголосовали 158 единороссов. Барышникова поддержали 15.



Бывший в предыдущие десять лет секретарём Вячеслав Макаров также выступил на конференции и раскритиковал отдельных коллег и чиновников.

