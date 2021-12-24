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Петербургские единороссы избрали Боярского секретарём

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Депутат Государственной думы Сергей Боярский стал секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России». В ходе программного выступления он обещал избавить коллег от бюрократии.

Как сообщает 24 декабря корреспондент «Фонтанки», конкурентом Боярского выступил депутат Законодательного собрания Михаил Барышников. Он пожаловался коллегам, что в предыдущие годы руководство партии слишком усердно боролось за демонстрацию партийных брендов так, что он сам иногда, не замечая, садился ужинать в шарфе «Единой России». Барышников выступил в поддержку кандидатуры Сергея Боярского, отметив, что за него самого вряд ли проголосуют.

Боярский, в свою очередь, пообещал коллегам бороться с партийной бюрократией. В этом его поддержал и секретарь «Единой России» Андрей Турчак: «Коробит, когда в отчётах о встречах с ветеранами фотографии с партийными пакетами. Уважение к ветеранами выражают не таким образом», — добавил он.

За кандидатуру Боярского проголосовали 158 единороссов. Барышникова поддержали 15.

Бывший в предыдущие десять лет секретарём Вячеслав Макаров также выступил на конференции и раскритиковал отдельных коллег и чиновников.

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Комментарии (18)

AKM
Пора-пора-порадуемся на своём веку
Партийному бюджету, едросскому пайку...
Oliv
Голосовали... - это звучит смешно. У подневольных нет голоса.
SERGEY111
Теперь Серпунтий - секретут .
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