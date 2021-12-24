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«Берегите хлястики». Экс-спикер петербургского ЗакСа заявил об «интриганах» в «Единой России», которые мешали партии на выборах

Бывший спикер петербургского парламента и экс-секретарь городской «Единой России» Вячеслав Макаров раскритиковал коллег, которые работали против партии власти на выборах. Досталось и депутату Госдумы Александру Тетердинко, и вице-губернатору Максиму Мейксину.

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Как передаёт 24 декабря корреспондент «Фонтанки», Макаров обратился к однопартийцам в рамках конференции региональной «Единой России».

«Я всегда говорил, что можно заблуждаться, но предавать нельзя. В ходе избирательной кампании отдельные наши коллеги работали против нас», — заявил политик. Он сказал, что пожалел, что доверил Александру Тетердинко пост главы фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Также он раскритиковал вице-губернатора Максима Мейксина за то, что городские чиновники не поддержали единороссов Галину Назарову и Анатолия Дроздова в Калининском районе. «Получили оппозиционного кандидата», — заявил Макаров, имея в виду, что вместо них в округах победили Алексей Зинчук (КПРФ) и Михаил Амосов (СР). Макаров подчеркнул, что теперь Назарова работает в Законодательном собрании и ей платят зарплату 3 тысячи рублей.

«Политика — не прогноз погоды. Надо за него отвечать. Тот, кто это делает, их ничего не интересует, у них пунктирное мышление. Интриги — это плохо», — заявил он.

Макаров также добавил, что нынешний созыв Законодательного собрания начал работу с дележки кабинетов, в том числе из своего кабинета выгнали завхоза Алёну Кукушкину. «Хлястики берегите. В этом сила и мощь ЗакСа»,— обратился он к депутатам.

На партийной конференции Вячеслава Макарова должен сменить на посту секретаря Сергей Боярский. Сам Макаров заявил, что уходит на повышение: «Я читаю, как меня снимают: да разве дал бы Турчак меня снять? Я ощущаю его помощь и поддержку».

«Я благодарен Александру Беглову, которого знаю 30 лет. Ему выпало непростое время — снегопады и пандемия. У нас, кстати, с Полтавченко снегопадов не было», — добавил Макаров.

Также он раскритиковал новый состав депутатов за то, что те вернули парк Малиновка в зону зелёных насаждений. «Малиновка — символ православной веры. Мы должны оставить Петербург великим православным городом планеты Земля».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Денеб
Это тот Макаров, который изобрёл "блокадный код" и "генетическую память победителей"?
Тот, который всегда без мыла?
VKuser86752872
Как мелко все это и не по ленинградски...
Valer_Kulik
А в трамвае такого заставь проехать, у него же инфаркт будет.
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