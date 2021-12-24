Кубанский СК удалил видео допроса мэра Краснодара и изменил пресс-релиз для журналистов

На фоне новостей о том, что подозреваемый в получении взятки мэр Краснодара Андрей Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять свои обязанности, в соцсетях Следственного комитета начали происходить изменения. Внимание на это 24 декабря обратили журналисты нескольких изданий.
Так, из YouTube-канала ведомства пропал ролик с допросом чиновника. Кроме того, по данным «Юга.ру», кубанское управление СК удалило из присланного СМИ пресс-релиза фразу «решается вопрос об избрании в отношении него [Алексеенко. — Прим. ред.] меры пресечения».
«Фонтанка» писала, что, по версии следствия, в 2018 году Алексеенко получил через посредника взятку ружьем стоимостью 1,6 млн рублей «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков». На тот момент он занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края.
Об обысках у 43-летнего мэра Краснодара стало известно утром 22 декабря. Алексеенко назначили на должность в ноябре. Он успел прославиться фразой: «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел» на выступлении в городской думе. В администрации заявили, что градоначальник «оговорился».