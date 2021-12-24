Кубанский СК удалил видео допроса мэра Краснодара и изменил пресс-релиз для журналистов

На фоне новостей о том, что подозреваемый в получении взятки мэр Краснодара Андрей Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять свои обязанности, в соцсетях Следственного комитета начали происходить изменения. Внимание на это 24 декабря обратили журналисты нескольких изданий.



Так, из YouTube-канала ведомства пропал ролик с допросом чиновника. Кроме того, по данным «Юга.ру», кубанское управление СК удалило из присланного СМИ пресс-релиза фразу «решается вопрос об избрании в отношении него [Алексеенко. — Прим. ред.] меры пресечения».

