К новому мэру Краснодара Алексеенко пришли с обысками

В доме и кабинете недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски. Он пока не задержан, сообщает 22 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



«Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но (сотрудники ФСБ. — Прим. ред.) его приняли», — уточнил собеседник государственного информагентства.

По данным Znak.com, Алексеенко задержан, его везут на допрос. Издание также располагает информацией об обысках у него дома и в мэрии Краснодара.

