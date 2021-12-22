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К новому мэру Краснодара Алексеенко пришли с обысками

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В доме и кабинете недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски. Он пока не задержан, сообщает 22 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но (сотрудники ФСБ. — Прим. ред.) его приняли», — уточнил собеседник государственного информагентства.

По данным Znak.com, Алексеенко задержан, его везут на допрос. Издание также располагает информацией об обысках у него дома и в мэрии Краснодара.

43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара в ноябре. Во время своего назначения он ярко выступил на заседании гордумы, заявив: «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел».

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Комментарии (3)

chip1
Неужели успел уже что то спереть? Я вот подумал и правда, Путина ругать легко, а вот где ему найти приличных людей на высокие должности, ворье же одно и контра прозападная!
theHard
потому что надо сразу выяснть, что у него есть
а чуть погодя пересчитать снова
тогда мы сможем понять, насколько он честный мэр
James Cook
оговорка Алексеенко, которую он совершил в середине ноября: "От нас ждут разговоров, а не конкретных дел".
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