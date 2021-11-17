«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел». Новый мэр Краснодара выступил в городской думе

Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко ярко выступил во время своего назначения на заседании городской думы 17 ноября.



«Нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы... профессионально и ответственно их решать. От нас ждут разговоров, а не конкретных дел. Ждут новых дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора», — заявил Алексеенко.



В администрации Краснодара РИА Новости позже заявили, что градоначальник «оговорился».

