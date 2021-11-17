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«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел». Новый мэр Краснодара выступил в городской думе

Новый мэр Краснодара оговорился, что от властей ждут разговоров, а не конкретных дел

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Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко ярко выступил во время своего назначения на заседании городской думы 17 ноября.

«Нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы... профессионально и ответственно их решать. От нас ждут разговоров, а не конкретных дел. Ждут новых дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора», — заявил Алексеенко.

В администрации Краснодара РИА Новости позже заявили, что градоначальник «оговорился».

Выборы мэра в Краснодаре отменены в 2014 году, депутаты гордумы выбирают победителя тайным голосованием. Бывшего вице-губернатора Края Алексеенко утвердили 40 голосами из 46 присутствовавших.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Ага, оговорочка.
По Фрейду 😂😂😂
Alex000
На самом деле ещё хуже.
Не "ждут разговоров", а "не ждут ничего хорошего, кроме разговоров".
Не знаю, все, там, не все, сколько и чего, но общее ощущение такое.
Brevnault
Дождались.
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