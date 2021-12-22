FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Подозреваемый в получении взятки мэр Краснодара находится на рабочем месте

2
Печать

Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере мэр Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности. Об этом 22 декабря рассказали ТАСС в мэрии города.

О возбуждении уголовного дела против чиновника ранее сообщил Следственный комитет. По версии следствия, Алексеенко якобы в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков». Алексеенко тогда занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

Первая информация об обысках у мэра Краснодара появилась утром 22 декабря. 43-летний Алексеенко был назначен на свою должность в ноябре. Во время назначения он ярко выступил на заседании гордумы, заявив: «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266969709
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно пере/болела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
gramm
«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел»:
дело, тем не менее, завели. конкретное.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний