Подозреваемый в получении взятки мэр Краснодара находится на рабочем месте

Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере мэр Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности. Об этом 22 декабря рассказали ТАСС в мэрии города.



О возбуждении уголовного дела против чиновника ранее сообщил Следственный комитет. По версии следствия, Алексеенко якобы в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков». Алексеенко тогда занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

