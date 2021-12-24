Прокуратура хочет сделать пешехода из водителя, разбившего 20 машин в Москве

Как сообщили в ведомстве 24 декабря, 34-летний житель столицы состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с 2009 года, длительное время принимает препарат с антипсихотическим и седативным действием. Согласно результатам медосвидетельствования, это же лекарство мужчина принимал перед тем, как сесть за руль.



Диагноз не помешал ему получить права категории «В», «В1 (АS)», «М». Они действительны до июня 2027 года.



«Прокурор Западного административного округа направил в суд исковое заявление о прекращении права мужчины, страдающего психическим заболеванием, на управление транспортными средствами и признании недействительным водительского удостоверения на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.

