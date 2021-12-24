Прокуратура хочет сделать пешехода из водителя, разбившего 20 машин в Москве

Как сообщили в ведомстве 24 декабря, 34-летний житель столицы состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с 2009 года, длительное время принимает препарат с антипсихотическим и седативным действием. Согласно результатам медосвидетельствования, это же лекарство мужчина принимал перед тем, как сесть за руль.
Диагноз не помешал ему получить права категории «В», «В1 (АS)», «М». Они действительны до июня 2027 года.
«Прокурор Западного административного округа направил в суд исковое заявление о прекращении права мужчины, страдающего психическим заболеванием, на управление транспортными средствами и признании недействительным водительского удостоверения на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.
Утром 21 декабря перед въездом в Кутузовский тоннель столкнулись два десятка автомобилей, в том числе такси, каршеринг и машина китайского консула. Авария попала на видео. По информации департамента ГОЧСиПБ Москвы, один из водителей нарушил скоростной режим, выехал между двумя полосами и протаранил автомобили.
В разговоре с полицейскими 34-летний мужчина сообщил, что не совершал никакой аварии, зато, похоже, наблюдал галлюцинации. Он добавил, что десять лет принимает антипсихотик, под его действием был за рулём. «Кто понимает — тот понимает», — заявлял водитель.