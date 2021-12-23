В Мурино сняли лису, которая не прошла на службу в полицию

Необычного соискателя в кинологическую службу полицейского главка заметили во Всеволожском районе Ленобласти. На место служебной собаки метила лиса, но провалила вступительные тесты.



Видеозапись отступления 23 декабря публикует 47news. По данным издания, накануне вечером лисица пробралась на территорию Центра кинологической службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Вероятно, она прошмыгнула через забор.



В Центре тренируют и дрессируют полицейских собак. Свести с ними знакомство хищница не успела: заслышав скрип двери, она метнулась к забору и исчезла на парковке.