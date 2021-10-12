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Лисица светит глазами на автомобилистов у «Меги Парнас», и она не одна

На границе Петербурга среди автодорог заметили лисиц

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Гостьи из леса пожаловали на загруженный транспортом пятачок на границе Петербурга.

В районе «Меги Парнас» вечером 12 октября подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили на лужайке двух лис. Та, что ближе к дороге, светит зелёными глазами и опасливо озирается.

Бывает, что лисицы забредают и в самую гущу городских джунглей. В начале октября читатель «Фонтанки» снял рыжую гостью, когда она перебегала дорогу по зебре рядом с Адмиралтейством. А в августе на Канонерском острове пропала лиса домашняя.

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Комментарии (1)

kobr
Ну хоть не медведь, и на том спасибо.
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