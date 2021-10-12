Лисица светит глазами на автомобилистов у «Меги Парнас», и она не одна

Гостьи из леса пожаловали на загруженный транспортом пятачок на границе Петербурга.
В районе «Меги Парнас» вечером 12 октября подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили на лужайке двух лис. Та, что ближе к дороге, светит зелёными глазами и опасливо озирается.
Бывает, что лисицы забредают и в самую гущу городских джунглей. В начале октября читатель «Фонтанки» снял рыжую гостью, когда она перебегала дорогу по зебре рядом с Адмиралтейством. А в августе на Канонерском острове пропала лиса домашняя.