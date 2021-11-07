В Петергофе появилась новая достопримечательность. Чтобы сфотографировать, её нужно умаслить едой

Гостья из леса обживается в Петродворцовом районе Петербурга. Бесприютный вид не оставил местных жителей равнодушными, и лисица обзавелась кормильцами и собственной миской.
Как сообщила «Фонтанке» читательница Екатерина 7 ноября, лису заметили в Петергофе. Она скиталась в окрестностях парка Александрия, а потом зачастила к людям. Обычно её видят у императорских конюшен, но фотографам не позирует — убегает.
Судя по виду, жизнь у лисицы непростая. Жители прониклись и взялись её облегчить: зверю выделили миску, подкармливают регулярно. На ласковое «малышка» пока не отзывается.
автор видео читательница «Фонтанки» Екатерина
Специалисты к такой помощи диким животным, осваивающим городские улицы, обычно относятся с неодобрением. Лис к человеку гонит голод, он же считается показателем их здоровья. Хищников рекомендовано игнорировать и не кормить.