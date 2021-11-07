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В Петергофе появилась новая достопримечательность. Чтобы сфотографировать, её нужно умаслить едой

В Петергофе подкармливают лису

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Гостья из леса обживается в Петродворцовом районе Петербурга. Бесприютный вид не оставил местных жителей равнодушными, и лисица обзавелась кормильцами и собственной миской.

Как сообщила «Фонтанке» читательница Екатерина 7 ноября, лису заметили в Петергофе. Она скиталась в окрестностях парка Александрия, а потом зачастила к людям. Обычно её видят у императорских конюшен, но фотографам не позирует — убегает.

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Судя по виду, жизнь у лисицы непростая. Жители прониклись и взялись её облегчить: зверю выделили миску, подкармливают регулярно. На ласковое «малышка» пока не отзывается.

автор видео читательница «Фонтанки» Екатерина

Специалисты к такой помощи диким животным, осваивающим городские улицы, обычно относятся с неодобрением. Лис к человеку гонит голод, он же считается показателем их здоровья. Хищников рекомендовано игнорировать и не кормить.

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Комментарии (27)

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Там просто богачи поселились, понастроили уже огромные вотчины себе, одно поле для гольфа сколько занимает площадей, вот лису и выжили. Раньше лисы там покрупнее были и лоси ходили, а сейчас заборы господ, да проволока, чтобы люд не ходил по своей родине
Свободу Лёхе!
Интересно, как собаки на неё реагируют и, она на них.
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". Лис к человеку гонит голод, он же считается показателем их здоровья. Хищников рекомендовано игнорировать и не кормить." пусть умирают от голода?
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