«Это ненужная подачка». Петербургский бизнес не оценил коронавирусных послаблений перед Новым годом

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Предновогодняя корректировка 121-г постановления не стала желанным подарком для бизнеса, просившего о более существенных смягчениях режима. Разрешение не закрываться в ночь с 31 декабря на 1 января не поможет ресторанам заработать, а введение QR-кодов со 2 января при сохранении «комендантского часа» не спасет от убытков. К потерям и скандалам с покупателями готовятся и магазины. Отели, которым отсрочку не продлили, начнут требовать ковидные сертификаты уже с 27 декабря и не ждут увеличения числа гостей.



Когда власти предложили бизнесу подумать над послаблениями, рестораны, ретейл и ТЦ предложили отложить переход в covid-free-режим до февраля, а также продлить работу заведений общепита с 23:00 до 2:00 (с условием спрашивать QR-код у ночных посетителей). Взамен предприниматели обещали работать только с привитыми курьерами и довести уровень вакцинированных сотрудников до 90%.

«Работа со 2 января в режиме QR-кодов при ограничения до 23:00 — это похороны общепита», — считает совладелец Bakunin Group Александр Романенко. Для сравнения: Москва вообще обошлась без каких-либо ограничений, напоминает он.

Введение QR-кодов при сохранении «комендантского часа» лишено логики, говорит глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. «Если вводятся QR-коды — почему сохраняются ограничения по часам работы? По сути — мы создаём covid-free-зону. Какой смысл лишать гостей возможности отдыхать столько, сколько необходимо, ресторанное сообщество так и не поняло», — говорит он. Продление времени работы до 02:00 позволило бы отсечь обычные рестораны от «ночных клубов» и помогло бы вернуться в границы рентабельности общепиту. Объединение намерено отправить обращение через бизнес-омбудсмена Александра Абросимова, чтобы донести эту позицию до региональных и федеральных властей.



При этом разрешение на работу в саму новогоднюю ночь для бизнеса — это «ненужная подачка», комментирует Александр Ружинский. Подготовиться за неделю просто нереально, да и у людей, скорее всего, уже есть планы.

По словам главы Союза улицы Рубинштейна Максима Жукова, ресторанный бизнес никогда не зарабатывал много на новогодней ночи. «Подготовка — это большие затраты, это не просто накрыть столы, но и шоу-программа. Сотрудники получают двойную ставку, артисты просят 3–4 цены, нужны концептуальные декорации. Рентабельности там нет, скорее, это желание сделать подарок для гостей», — пояснил он. Так что будут работать только те, кто заранее готовился. Но большинство заведений не будет пользоваться предоставленной Смольным возможностью, считает Максим Жуков.

С 27 по 31 декабря потери будут меньше, чем могли бы быть, но введение QR-кодов после Нового года — «гвоздь в крышку гроба». «В публичное поле выдано, что якобы правительство города слышит бизнес, но в реальности в феврале мы будем наблюдать веерные банкротства», — считает Максим Жуков.



Другой альтернативой могла бы быть система компенсаций за простои и потерю рентабельности из-за ограничений. «Но, как известно, таких решений по-прежнему нет», — добавляет Александр Ружинский.

Ретейлеры тоже рассчитывали на более глобальные смягчения. «Мы рады, что удастся доторговать без QR-кодов до конца года, так мы не потеряем предновогодние продажи за несколько дней», — говорит член совета директоров «Максидома» Мария Евневич. 1 января, по ее словам, гипермаркеты и так не работают. А со 2 января, по опыту других регионов, можно ожидать снижения продаж на 50%. Но, если учесть, сколько раз введение QR-кодов уже сдвигалось, возможно, власти снова продлят отсрочку, рассуждает Евневич.

Торговые центры надеются, что переход в covid-free-режим отложат хотя бы до конца каникул. «Первые 10 дней января — одни из самых посещаемых в году. Ожидаем просадку на 60%, как это было в других регионах РФ», — комментирует директор «Галереи» Дмитрий Зубков. А вот после 10 января трафик ТЦ обычно падает, так что введение QR-кодов не так сильно ударит по бизнесу.



Не слишком довольны объемом послаблений и кинотеатры. Им разрешили с 1 января работать с заполняемостью 75%, а не 50%, как сейчас. Но остались прочие ограничения — время работы до 23:00, необходимость согласовывать сеансы и главное — QR-коды. На встрече с представителями Смольного владельцы кинозалов рассказали о снижении выручки после перехода в covid-free-режим на 76% и попросили убрать двойные запреты или дать право самим выбирать между QR-кодами и другими ограничениями. Если власти не пойдут навстречу, кинотеатры будут вынуждены закрыться или сменить владельцев. «Новый год мы еще как-то протянем, что будет после, боюсь даже подумать», — отметил гендиректор сети «Мираж Синема» Виктор Рудман.

Объявленные послабления вряд ли привлекут в город новых гостей, считают представители туристической сферы. Гостиницы в этот раз отсрочки не получили и станут covid-free-зоной с 27 декабря. «Почему, откладывая QR-коды для ресторанов и розницы, забыли про отели, не очень понятно», — комментирует инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили.



Всплеска бронирований на новогодние каникулы пока не видно. «Загрузка драматически не изменится и останется на уровне 30–50%», — говорит она. Хотя и есть надежда, что в последний момент туристы все же решатся на поездку. «Это будет сильно зависеть от новостного фона. Например, сообщения о плохой уборке снега не способствовали репутации города как места, куда хочется приехать», — подчеркивает она.

А вот изменение срока действия ПЦР-теста на 48 часов от момента получения результата, а не сдачи — это хорошее изменение, так как зачастую ждать результат приходится более суток. Впрочем, было бы еще более правильно внедрять экспресс-тестирование, которое быстрее и дешевле, считает предприниматель.

Отсрочка QR-кодов для ресторанов мало повлияет на турпоток, соглашается совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы. Для заселения в отели туристы и так должны будут предъявлять сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Однако разрешение работы в новогоднюю ночь поможет ресторанам при отелях заработать на гуляющих горожанах. «Мы годами в Новый год работаем с супердоходом, выручка растет в 2–3 раза. Не нужны никакие развлекательные программы, нужны просто работающие заведения с меню и алкоголем», — рассказал предприниматель.



О логике властей Петербурга при принятии решения ранее подробно рассказывала «Фонтанка». Осторожность объясняется намечающимся подъемом заболеваемости COVID-19, непредсказуемостью ситуации со штаммом «Омикрон», а также с позицией юридического комитета, который не разрешает снимать ограничения на ночную работу, так как это прописано в поручениях президента.

Но не исключено, что Дед Мороз будет более благосклонен к бизнесу Северной столицы, чем Санта-Клаус, и в дополнение к послаблениям, объявленным перед католическим Рождеством, будет новая корректировка перед самым Новым годом. Ранее комитет по культуре уже сообщил, что готов продлить время работы кинотеатров через методические рекомендации, которые являются приложением к 121-му постановлению. Также в начале следующей недели ожидается визит в Петербург главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По итогам ее встречи с губернатором Александром Бегловым может быть принято решение о дополнительном смягчении коронавирусных запретов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

