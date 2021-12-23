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Путин намекнул, что к его президентству приложил руку Дед Мороз

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря рассказал, как строятся его отношения с Дедом Морозом и намекнул на связь между могуществом новогоднего волшебника и своей должностью.

«Мои отношения (с Дедом Морозом. — Прим. ред.) до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я сейчас нахожусь, — сказал Путин. — Еще больше я благодарен народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность».

Также президент отметил, что Дед Мороз радует тех, кто в него верит, не только подарками, но и осуществлением их планов.

«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (8)

KJB
Молодец )) Жаль только, что остальные в руководстве неадекваты. Или специально так сделал, чтобы ярче выглядеть.
SERGEY111
Не просто Дед Мороз приложил - а Крампус .
Дядя Бо
Не Дед Мороз, а кто-то на всю голову отмороженный, точно.
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