Путин намекнул, что к его президентству приложил руку Дед Мороз

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря рассказал, как строятся его отношения с Дедом Морозом и намекнул на связь между могуществом новогоднего волшебника и своей должностью.



«Мои отношения (с Дедом Морозом. — Прим. ред.) до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я сейчас нахожусь, — сказал Путин. — Еще больше я благодарен народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность».

