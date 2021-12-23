От 18 и старше. Кого будут лечить препаратом от коронавируса «Мир-19»

Разработанный ФМБА препарат от коронавируса «Мир-19» разрешен для применения пациентам в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на инструкцию к лекарству.



«Препарат применяется ингаляционно с помощью мэш-ингалятора (небулайзера). Препарат назначается в условиях стационара. Препарат принимать два раза в день. Перерыв между ингаляциями должен составлять 7–8 часов. <...> Курс лечения составляет 14 дней (28 ингаляций)», — сказано в инструкции.



«Мир-19» противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также пациентам, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. Кроме того, его нужно «с осторожностью» применять пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями, а также при вождении транспорта.

