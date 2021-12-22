FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

22
Печать

Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Мир-19», разработанный ФМБА. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на агентство.

«22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России», — сказано в заявлении.

Фото: ФМБА
ПоделитьсяПоделиться

Препарат «Мир-19» предназначен как для профилактики, так и для лечения коронавируса, причем «местного» — способ его введения — интраназальный (через нос) или ингаляционный. В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути. Побочных эффектов в ходе исследований, которые проходили и в Петербурге, не обнаружили. Подробнее об «антидоте Скворцовой» читайте здесь.

Фото: ФМБА

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

266969709
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидо.м, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Милая +
Хорошая новость! Какой ожидается срок от регистрации препарата Мир-19 до массового производства и применения?
VKuser86752872
Ну хорошо, в таком случае, если есть лекарство от болезни, то вакцинация должна перестать быть панацеей. И куаркоды должны уйти в прошлое. Или не так?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний