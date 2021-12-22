Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Мир-19», разработанный ФМБА. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на агентство.
«22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России», — сказано в заявлении.
Препарат «Мир-19» предназначен как для профилактики, так и для лечения коронавируса, причем «местного» — способ его введения — интраназальный (через нос) или ингаляционный. В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути. Побочных эффектов в ходе исследований, которые проходили и в Петербурге, не обнаружили. Подробнее об «антидоте Скворцовой» читайте здесь.