ФМБА: «Антидот Скворцовой» и прибор для быстрого обнаружения коронавируса скоро зарегистрируют

Лекарство, влияющее непосредственно на коронавирус, — «Мир-19», прозванное «антидотом Скворцовой», выдержало вторую фазу клинического исследования. Первая доказала его безопасность и хорошую переносимость. Вторая фаза испытаний на людях приближается к завершению. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

«Идет вторая фаза клинических исследований, она уже ближе к завершению. Мы очень надеемся, что в этом году будет завершена и отчет по второй фазе позволит зарегистрировать этот препарат для того, чтобы он мог уже широко использоваться в медицинской практике», — сказала Скворцова.



Препарат «Мир-19» предназначен как для профилактики, так и для лечения ковида, причем «местного» — способ его введения — интраназальный (через нос) или ингаляционный. Как сообщала «Фонтанка», ранее Вероника Скворцова говорила о том, что это «будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире». С ее слов СМИ называли тогда это лекарство «антидотом».

Глава ФМБА числится, кстати, и среди авторов патента на препарат. Это Муса Хаитов, Игорь Шиловский, Ксения Кожихова, Илья Кофиади, Валерий Смирнов, Олеся Колоскова, Илья Сергеев, Дмитрий Трофимов, Виктор Трухин, Вероника Скворцова.

Сегодня она сообщила, что препарат не влияет ни на геном человека, ни на иммунитет — только на сам вирус, его репликация (воспроизведение) останавливается. Тем самым предотвращается развитие тяжелого течения ковида с отеком легких и респираторным дистресс-синдромом.

Сегодня же глава ФМБА рассказала о готовности к регистрации портативного анализатора «Изаскрин-8», который позволяет в течение 25–30 минут выявить в мазке ДНК и РНК разных вредоносных микроорганизмов, в том числе коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

