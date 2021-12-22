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Препаратом от коронавируса «Мир-19» пока будут лечить только в стационарах

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Препарат «Мир-19» предназначен пока для использования только в стационарах. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах... Мы планируем продолжать исследование и уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», — сказала Скворцова 22 декабря в эфире канала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19», который предназначен как для профилактики, так и для лечения коронавируса, причем «местного» — способ его введения — интраназальный (через нос) или ингаляционный. В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути. Побочных эффектов в ходе исследований, которые проходили и в Петербурге, не обнаружили. Подробнее об «антидоте Скворцовой» читайте здесь.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходи.тся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Иван Финкман
"Миру - Мир19!"
Владислав М
На пациентах стационаров будут тестировать препарат и методику?
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