Препаратом от коронавируса «Мир-19» пока будут лечить только в стационарах

Препарат «Мир-19» предназначен пока для использования только в стационарах. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах... Мы планируем продолжать исследование и уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», — сказала Скворцова 22 декабря в эфире канала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19», который предназначен как для профилактики, так и для лечения коронавируса, причем «местного» — способ его введения — интраназальный (через нос) или ингаляционный. В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути. Побочных эффектов в ходе исследований, которые проходили и в Петербурге, не обнаружили. Подробнее об «антидоте Скворцовой» читайте здесь.