Препаратом от коронавируса «Мир-19» пока будут лечить только в стационарах

Препарат «Мир-19» предназначен пока для использования только в стационарах. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.



«Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах... Мы планируем продолжать исследование и уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», — сказала Скворцова 22 декабря в эфире канала «Россия 24».

