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Путин: Если за убийствами Политковской и Немцова стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать

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В ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин ответил на вопрос нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Главред «Новой газеты» через коллег спросил Путина об именах заказчиков убийств журналистки Анны Политковкой и оппозиционера Бориса Немцова.

«Я все делал, чтобы раскрыть эти преступления, — ответил Путин. — За совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что это не заказчики, а заказчики остались за скобками, они спрятались или спрятаны. Сделано все, чтобы изобличить виновных. И некоторые из них, как вам известно, во время задержания погибли. Это сведение счетов не только не допустимо, но идет во вред нашей стране. Государство будет бороться с криминальными проявлениями такого рода. Если за этим действительно стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать».

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Органы следствия так и не назвали имён заказчиков. По поводу расследования убийства Бориса Немцова Владимир Путин заявил, что «в целом все понятно» о его заказчиках еще в декабре 2020.

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Комментарии (3)

Grotesk
"главное в любом расследовании не выйти... (куда все знают)" (с)
тов
Ну а если мы их знаем - то искать не будем.
ЧижПыж
Так Геремеев же двери не открывает..

— А у вас нет такого же, но с перла… с перламутровыми пуговицами?
— К сожалению, нет.
— Нет? Будем искать.
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