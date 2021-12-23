Путин: Если за убийствами Политковской и Немцова стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать

В ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин ответил на вопрос нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Главред «Новой газеты» через коллег спросил Путина об именах заказчиков убийств журналистки Анны Политковкой и оппозиционера Бориса Немцова.



«Я все делал, чтобы раскрыть эти преступления, — ответил Путин. — За совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что это не заказчики, а заказчики остались за скобками, они спрятались или спрятаны. Сделано все, чтобы изобличить виновных. И некоторые из них, как вам известно, во время задержания погибли. Это сведение счетов не только не допустимо, но идет во вред нашей стране. Государство будет бороться с криминальными проявлениями такого рода. Если за этим действительно стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать».

