Срок давности по делу об убийстве Политковской истёк. Её дети надеются, что заказчик всё-таки не уйдёт от ответственности

В четверг, 7 октября, истёк срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Органы следствия так и не назвали имён заказчиков, и теперь они официально ушли от наказания, отмечает издание.
По закону ст. 78 УК РФ освобождает лицо от ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет. Политковская была убита ровно 15 лет назад — 7 октября 2006 года.
При этом дети убитой журналистки по-прежнему рассчитывают, что заказчика убийства всё-таки найдут. Как заявила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, вопрос о его освобождении от ответственности по срокам давности может решить только суд, а следствие по делу продолжается.
«И дети Анны Политковской, и «Новая газета», как они неоднократно заявляли, будут довольны результатами расследования и будут считать преступление раскрытым только тогда, когда будет установлен заказчик. До этого нельзя говорить о том, что дело раскрыто, о том, что расследование было проведено эффективно, и что были установлены все фигуранты», — цитирует Ставицкую 7 октября «Интерфакс».
«Срок следствия и срок давности привлечения лица к уголовной ответственности — это два разных юридических понятия. Срок следствия уже продлён до 7 января 2022 года — об этом нам пришло соответствующее уведомление. Следствие продолжается, и человека, который заказал это убийство, должны найти», — резюмировала адвокат.
Ранее «Фонтанка» писала, что Европейский суд по правам человека признал Российскую Федерацию ответственной за гибель Политковской, её родственникам присудили компенсацию в 20 тысяч евро.