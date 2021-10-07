Срок давности по делу об убийстве Политковской истёк. Её дети надеются, что заказчик всё-таки не уйдёт от ответственности

В четверг, 7 октября, истёк срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Органы следствия так и не назвали имён заказчиков, и теперь они официально ушли от наказания, отмечает издание.



По закону ст. 78 УК РФ освобождает лицо от ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет. Политковская была убита ровно 15 лет назад — 7 октября 2006 года.



При этом дети убитой журналистки по-прежнему рассчитывают, что заказчика убийства всё-таки найдут. Как заявила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, вопрос о его освобождении от ответственности по срокам давности может решить только суд, а следствие по делу продолжается.

