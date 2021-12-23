Петербург в кольце снегов: область уже заметает, город еще ждет

Пока Петербург наслаждается легким снежком, Ленинградскую область вовсю заметает. Северная столица с утра окольцована тучами, но пока не сдается. Впрочем, дойдет и до нее.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас в Петербурге около 5 градусов ниже нуля, юго-западный ветер, 5–12 м/с, и небольшой снег. «Яндекс.Погода» показывает, что снежные тучи все еще обходят город стороной, хотя к обеду север уже зацепило. Постепенно они будут наползать на центр и юг города.