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Петербург в кольце снегов: область уже заметает, город еще ждет

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Фото: Читатель «Фонтанки»
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Пока Петербург наслаждается легким снежком, Ленинградскую область вовсю заметает. Северная столица с утра окольцована тучами, но пока не сдается. Впрочем, дойдет и до нее.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас в Петербурге около 5 градусов ниже нуля, юго-западный ветер, 5–12 м/с, и небольшой снег. «Яндекс.Погода» показывает, что снежные тучи все еще обходят город стороной, хотя к обеду север уже зацепило. Постепенно они будут наползать на центр и юг города.

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В Ленинградской области же уже вовсю бушует метель, и достаточно недолгой прогулки, чтобы превратиться в ходячий сугроб. Такую картину, например, уже несколько часов наблюдают жители Луги.

Читатель «Фонтанки»

Петербургу 23 декабря тоже прогнозируют метель в отдельных районах. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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