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Почти 100 км трассы «Кола» закрывают из-за погоды. Снежная туча взяла в кольцо и Петербург

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Серьёзные ограничения движения введены в Мурманской области 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», в связи с плохой видимостью из-за сильного снегопада временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1408-го по 1511-й километр автодороги Р-21 «Кола». На перекрытом участке работают пять комбинированных дорожных машин, трактор, автогрейдер, погрузчик. Объехать можно по маршруту Мурманск — Лотта — поселок Приречный — Никель.

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«Яндекс.Погода» демонстрирует там снегопад. В Петербурге тоже будет непросто. В городе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности: ожидается метель и сильный ветер. На карте «Яндекса» видно, что Петербург фактически в «снежной блокаде».

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Комментарии (5)

мурзил
Яшка, пробки 5 баллов. Офисные амёбы своими вакуолями осознали, что на ОТ гораздо быстрее можно добраться до опостылевшего протертого офисного кресла?
тов
А еще в ссср были мощные снегоуборщики со шнековыми винтовыми отбрасывателями. Такие сейчас наверное только в аэропортах остались.

И теперь зима и снег в россии вдруг стали стихийным бедствием.

А раньше жили зимой спокойно, на работу в общественном транспорте ездили и радовались.
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