Почти 100 км трассы «Кола» закрывают из-за погоды. Снежная туча взяла в кольцо и Петербург

Серьёзные ограничения движения введены в Мурманской области 23 декабря.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», в связи с плохой видимостью из-за сильного снегопада временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1408-го по 1511-й километр автодороги Р-21 «Кола». На перекрытом участке работают пять комбинированных дорожных машин, трактор, автогрейдер, погрузчик. Объехать можно по маршруту Мурманск — Лотта — поселок Приречный — Никель.
«Яндекс.Погода» демонстрирует там снегопад. В Петербурге тоже будет непросто. В городе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности: ожидается метель и сильный ветер. На карте «Яндекса» видно, что Петербург фактически в «снежной блокаде».