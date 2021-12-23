В Петербурге ожидаются снег и метель. Скачок температуры — больше чем на 10 градусов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в Петербурге облачно, снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах гололедица. К 7:00 столбик термометра поднялся до минус 7, днём будет минус 2–4. Атмосферное давление понижается.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 до плюс 1 градуса. Самое холодное 23 декабря выдалось в 1967 году, минус 26, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».

