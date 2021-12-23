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В Петербурге ожидаются снег и метель. Скачок температуры — больше чем на 10 градусов.

За сутки температура повысится с 13–15 градусов до 2–4 ниже нуля. Но такая оттепель продлится недолго: уже завтра снова похолодает.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в Петербурге облачно, снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах гололедица. К 7:00 столбик термометра поднялся до минус 7, днём будет минус 2–4. Атмосферное давление понижается.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 до плюс 1 градуса. Самое холодное 23 декабря выдалось в 1967 году, минус 26, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».

В ближайшие два дня снегопады продолжатся. Завтра СЗ УГМС обещает нам минус 6–8, а уже в ночь на субботу — снова минус 13–15, местами до минус 18 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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