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«Омикрон» необычно быстр даже в том, когда даёт о себе знать

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Штамм коронавируса «омикрон» не только быстро распространяется, но и быстро проявляется. Неприятные симптомы могут возникнуть уже в течение суток.

«По сегодняшним данным, инкубационный период <...> чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — рассказала РИА Новости доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

Первые случаи заражения «омикроном» в России были выявлены в начале декабря у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря рассказала, что из заболевших новым штаммом россиян большинство были вакцинированы. Первые жертвы «омикрона» есть в США и в Израиле.

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Комментарии (1)

Ваксер
Надо переходить на ежедневную вакцинацию. Прикладываешь пальчик и тебе укол "проходи".
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