«Омикрон» необычно быстр даже в том, когда даёт о себе знать

Штамм коронавируса «омикрон» не только быстро распространяется, но и быстро проявляется. Неприятные симптомы могут возникнуть уже в течение суток.



«По сегодняшним данным, инкубационный период <...> чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — рассказала РИА Новости доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

