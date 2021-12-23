«Омикрон» необычно быстр даже в том, когда даёт о себе знать

Штамм коронавируса «омикрон» не только быстро распространяется, но и быстро проявляется. Неприятные симптомы могут возникнуть уже в течение суток.
«По сегодняшним данным, инкубационный период <...> чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — рассказала РИА Новости доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.
Первые случаи заражения «омикроном» в России были выявлены в начале декабря у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря рассказала, что из заболевших новым штаммом россиян большинство были вакцинированы. Первые жертвы «омикрона» есть в США и в Израиле.