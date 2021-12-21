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В США умер первый пациент с «омикрон»-штаммом

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В США зафиксировали первый случай смерти пациента, зараженного «омикрон»-штаммом COVID-19. Об этом 21 декабря сообщает телеканал ABC.

По данным СМИ, жертвой новой вариации коронавируса стал 50-летний житель Техаса, он не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Как пишет ТАСС со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, «омикрон»-штамм вытеснил «дельту» и стал доминирующим в стране, на него приходится более 73,2 % новых случаев заражения.

На прошлой неделе, 13 декабря, стало известно о первом умершем пациенте с «омикроном» в Великобритании.

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Комментарии (10)

ahma
имел серьезные проблемы со здоровьем (c) нo виноват омикрон
LiChaBaTa
В течение ближайших 50-100 лет они все с Омикроном помрут. Беда..
266456205
Ой, таких новостей по миру куча. В Манчестере от ковида умер испанский певец Карлос Марин. Красавец мужчина, в прекрасной форме, 53 года, был вакцинирован. Все плачут
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