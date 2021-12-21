В США умер первый пациент с «омикрон»-штаммом

В США зафиксировали первый случай смерти пациента, зараженного «омикрон»-штаммом COVID-19. Об этом 21 декабря сообщает телеканал ABC.



По данным СМИ, жертвой новой вариации коронавируса стал 50-летний житель Техаса, он не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем.



Как пишет ТАСС со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, «омикрон»-штамм вытеснил «дельту» и стал доминирующим в стране, на него приходится более 73,2 % новых случаев заражения.



На прошлой неделе, 13 декабря, стало известно о первом умершем пациенте с «омикроном» в Великобритании.

