FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -12
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Израиле зафиксировали первый случай смерти пациента с «омикроном»

7
Печать

В Израиле зафиксировали смерть первого пациента с диагностированным «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на государственное израильское радио Kan.

По данным медиа, 65-летний инфицированный умер 20 декабря в больнице города Беэр-Шева на юге страны. Мужчина был вакцинирован, но с момента получения последней дозы прошло более полугода. Кроме того, он страдал фоновыми заболеваниями.

Премьер-министр Нафтали Бенет организовал в здании министерства обороны в Тель-Авиве первое в декабре заседание правительственной комиссии по противодействию COVID-19. На встрече обсуждают дальнейшие шаги по предупреждению распространения «омикрон»-штамма в стране.

Напомним, жертва «омикрона» есть и в США. Это 50-летний житель Техаса, он не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266617737
Итого за месяц покойников три в разных частях света. Какая страшная болезнь все-таки. Ничего сейчас впендюрят локдаун и еще 3 укола, станет полегче
angel of death
мёртвое море не помогает? =)
ahma
он страдал фоновыми заболеваниями. (c)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний