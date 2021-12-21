В Израиле зафиксировали первый случай смерти пациента с «омикроном»

В Израиле зафиксировали смерть первого пациента с диагностированным «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на государственное израильское радио Kan.
По данным медиа, 65-летний инфицированный умер 20 декабря в больнице города Беэр-Шева на юге страны. Мужчина был вакцинирован, но с момента получения последней дозы прошло более полугода. Кроме того, он страдал фоновыми заболеваниями.
Премьер-министр Нафтали Бенет организовал в здании министерства обороны в Тель-Авиве первое в декабре заседание правительственной комиссии по противодействию COVID-19. На встрече обсуждают дальнейшие шаги по предупреждению распространения «омикрон»-штамма в стране.
Напомним, жертва «омикрона» есть и в США. Это 50-летний житель Техаса, он не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем.