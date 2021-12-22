Дело о сбитой «Сапсаном» коляске под Петербургом передали в суд. Отвечать будет мать погибшей девочки

Жительница Всеволожска предстанет перед судом по делу о гибели ее ребенка. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 16 октября на перегоне станций «Саблино – Колпино» в поселке Красный Бор в Ленобласти. Мать с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Женщина была в наушниках и не заметила несущийся «Сапсан». Поезд не успел затормозить и сбил коляску.



Спасти ребенка не удалось. 11-месячная девочка скончалась в больнице. По ч. 1 ст. 109 УК РФ ее матери грозит до двух лет лишения свободы.

