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Следком подтвердил, что мать сбитой «Сапсаном» девочки была в наушниках. Возбуждено уголовное дело

Следком расценил гибель сбитого «Сапсаном» младенца как причинение смерти по неосторожности

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После смерти 11-месячной девочки в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. В нем пока нет подозреваемых.

Как сообщает Следком, утром 16 октября 27-летняя женщина переходила железную дорогу у станции Поповка в Красном Бору на запрещающий сигнал светофора. Она слушала музыку через наушники и не заметила несущийся «Сапсан». Поезд задел коляску, ребенок улетел в канаву, его маму тоже отбросило.

Девочку увезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

vml1
Это не мама. Это рожавший ребенок который мозгами не дорос,а дорос кое чем другим,чтобы рожать.
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