Следком подтвердил, что мать сбитой «Сапсаном» девочки была в наушниках. Возбуждено уголовное дело

После смерти 11-месячной девочки в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. В нем пока нет подозреваемых.

Как сообщает Следком, утром 16 октября 27-летняя женщина переходила железную дорогу у станции Поповка в Красном Бору на запрещающий сигнал светофора. Она слушала музыку через наушники и не заметила несущийся «Сапсан». Поезд задел коляску, ребенок улетел в канаву, его маму тоже отбросило.

Девочку увезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.