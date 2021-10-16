Младенца под Петербургом сбил «Сапсан». Мать была в наушниках

Ребенок, которому не исполнилось еще и года, госпитализирован после столкновения с «Сапсаном» в Тосненском районе Ленобласти 16 октября. Его отбросило в канаву.

Подробности аварии приводит 47news со ссылкой на очевидцев и транспортную полицию. Женщина с коляской переходила железнодорожные пути через оборудованный переход, но, по предварительным данным, на красный сигнал светофора. Очевидцы утверждают, что она была в наушниках. Скоростной поезд задел коляску с ребенком, женщину отбросило потоком воздуха. «Ребенок ни одного звука не издал. Коляска разлетелась вдребезги. Из канавы ребенка достал мужчина и отдал матери. Это девочка, на вид около полутора лет. Голова ребенка наполовину была синяя, губы тоже синие. Мама схватила ее и убежала в сторону проспекта Ленина», — цитирует издание местных жителей.