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Младенца под Петербургом сбил «Сапсан». Мать была в наушниках

Скоростной поезд не заметила женщина с младенцем у станции Поповка

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Ребенок, которому не исполнилось еще и года, госпитализирован после столкновения с «Сапсаном» в Тосненском районе Ленобласти 16 октября. Его отбросило в канаву.

Подробности аварии приводит 47news со ссылкой на очевидцев и транспортную полицию. Женщина с коляской переходила железнодорожные пути через оборудованный переход, но, по предварительным данным, на красный сигнал светофора. Очевидцы утверждают, что она была в наушниках. Скоростной поезд задел коляску с ребенком, женщину отбросило потоком воздуха. «Ребенок ни одного звука не издал. Коляска разлетелась вдребезги. Из канавы ребенка достал мужчина и отдал матери. Это девочка, на вид около полутора лет. Голова ребенка наполовину была синяя, губы тоже синие. Мама схватила ее и убежала в сторону проспекта Ленина», — цитирует издание местных жителей.

Известно, что девочке 11 месяцев, она госпитализирована. Состояние матери ребенка не уточняется.

© Фонтанка.Ру

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