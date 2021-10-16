Женщина с коляской переходила железнодорожные пути на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, гудки приближающегося скоростного поезда ей помешали услышать наушники. Состав задел коляску с ребенком, женщину отбросило потоком воздуха. Коляску разнесло вдребезги. Из канавы ребёнка достал прохожий, он передал младенца матери.
Сбитый «Сапсаном» под Петербургом младенец умер в больнице
Врачи не смогли спасти девочку, получившую травмы при столкновении коляски с «Сапсаном» в Тосненском районе Ленобласти. Младенец скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 16 сентября.
Женщина с коляской переходила железнодорожные пути на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, гудки приближающегося скоростного поезда ей помешали услышать наушники. Состав задел коляску с ребенком, женщину отбросило потоком воздуха. Коляску разнесло вдребезги. Из канавы ребёнка достал прохожий, он передал младенца матери.