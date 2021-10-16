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Сбитый «Сапсаном» под Петербургом младенец умер в больнице

Врачи не смогли спасти девочку, получившую травмы при столкновении коляски с «Сапсаном» в Тосненском районе Ленобласти. Младенец скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 16 сентября.

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Женщина с коляской переходила железнодорожные пути на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, гудки приближающегося скоростного поезда ей помешали услышать наушники. Состав задел коляску с ребенком, женщину отбросило потоком воздуха. Коляску разнесло вдребезги. Из канавы ребёнка достал прохожий, он передал младенца матери.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (35)

ikn
Мать конечно дура, но разве скоростные поезда должны пересекаться с пешеходными переходами и автомобильными переездами?
Сегодня мать проморгала приближение поезда, завтра груженая фура выедет поперек ж/д.
Проблема в том, что высокоскоростные поезда запустили, а инфраструктуру построить забыли.
Редиска Здесь
Во многих странах есть закон: при приближении к переезду поезд обязан подавать гудок. Да, жителям он мешает, но они знают, что живут у железной дороги и что с этим связаны некоторые неудобства.
Этот закон не с потолка взялся: много людей погибло, и сочли, что жизни людей важнее удобств. В России же свои понятия.
Alkaline
Виноват переезд, который нельзя закрыть точно все а время проезда поезда +-минута, а который закрывают на полчаса - и ничего не происходит, а ты стой жди, хоть у тебя озноб, хоть младенец оборался...
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