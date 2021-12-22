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Задержанные в Москве первокурсники раскаялись в избиении фигуриста Соловьева

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Двое студентов, задержанных в Москве по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, раскаялись в содеянном. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что двоих подозреваемых задержали на 48 часов. Это 18-летние первокурсники юридических факультетов столичных вузов, приехавшие из Читы.

На Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, ему будут делать повторную томографию. Менеджер фигуриста заявляла, что у него точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения.

Подозреваемых в избиении доставили в отдел полиции в тот же день, их задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (9)

265984735
Ну и где извинения от наших убогих нациков, которые вчера здесь так активно «ставили на чёрное» и оскорбляли другие народы? Поджали теперь хвосты и как обычно молчишь в тряпочку, «государствообразующая национальность»?
156273232
Поздно, ибо резонанс, и известные персоны отметились. Теперь достойные представители захолустья поедут украшать собой тюрьму. Там им самое место.
закоренелый ленинградец
Ах, будущие юристы ? Вот и вкатать им по максиму, дабы на практике познали работу той машины к которой они хотели быть причастными.
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