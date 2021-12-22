Задержанные в Москве первокурсники раскаялись в избиении фигуриста Соловьева

Двое студентов, задержанных в Москве по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, раскаялись в содеянном. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Ранее сообщалось, что двоих подозреваемых задержали на 48 часов. Это 18-летние первокурсники юридических факультетов столичных вузов, приехавшие из Читы.



На Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, ему будут делать повторную томографию. Менеджер фигуриста заявляла, что у него точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения.

