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Полиция возбудила уголовное дело после избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева

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По факту избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева возбуждено уголовное дело. Об этом в ночь на 22 декабря сообщили в ГУ МВД столицы.

«Сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое подозреваемых в нанесении телесных повреждений указанному гражданину. Дознанием УВД по ЦАО г. Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»», — говорится в сообщении московского главка.

«Фонтанка» писала, что двух подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставили в отдел полиции 21 декабря. Их задержали по горячим следам.

На Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, ему будут делать повторную томографию. Менеджер фигуриста заявляла, что у него точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения.

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Комментарии (4)

Денеб
"это 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев" - путинское поколение нулевых...гопники и быдло......Под стать руководителю......
chip1
Снова выходцы о национальности которых не принято говорить?
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