Полиция возбудила уголовное дело после избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева

По факту избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева возбуждено уголовное дело. Об этом в ночь на 22 декабря сообщили в ГУ МВД столицы.
«Сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое подозреваемых в нанесении телесных повреждений указанному гражданину. Дознанием УВД по ЦАО г. Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»», — говорится в сообщении московского главка.
«Фонтанка» писала, что двух подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставили в отдел полиции 21 декабря. Их задержали по горячим следам.
На Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.
Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, ему будут делать повторную томографию. Менеджер фигуриста заявляла, что у него точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения.