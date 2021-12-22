Полиция возбудила уголовное дело после избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева

По факту избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева возбуждено уголовное дело. Об этом в ночь на 22 декабря сообщили в ГУ МВД столицы.



«Сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое подозреваемых в нанесении телесных повреждений указанному гражданину. Дознанием УВД по ЦАО г. Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»», — говорится в сообщении московского главка.

