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Петербургский парламент отправил в отставку секретаря горизбиркома Жданову

Законодательное собрание Петербурга отправило в отставку секретаря горизбиркома Марину Жданову. Как сообщает 22 декабря из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки», за это решение проголосовали 46 человек.

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Жданова ушла в отставку, написав заявление по собственному желанию. Замену ей найдут в январе 2022 года.

Напомним, что 15 декабря Законодательное собрание Петербурга отправило в отставку двух членов петербургского избиркома — Дмитрия Краснянского, самого опытного специалиста по выборам в городе, и Аллу Егорову, которая когда-то отвечала за выборы на Петроградской стороне. Позже стало известно, что заявление об уходе написала и секретарь горизбиркома Марина Жданова. Их увольнения добивалась ещё год назад глава Центризбиркома Элла Памфилова, критикуя петербургские выборы.

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