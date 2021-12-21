На два вакантных места в горизбиркоме Петербурга претендуют шестеро. В числе кандидатов — выходец из Курортного района

Как стало известно 21 декабря «Фонтанке», на освободившиеся после ухода Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой места в петербургском избиркоме претендуют шестеро. Это Виктор Венгеров, участник движения «Наблюдатели Петербурга», Денис Козенко, руководитель территориальной избирательной комиссии Кировского района (его предложил муниципалитет Нарвский округ), политтехнолог Алексей Ломов (от муниципалитета Большая Охта), работавший в Законодательном собрании Виктор Растворов (от округа Александровский), глава округа Зеленогорск Борис Семёнов (от соседнего муниципалитета Сестрорецк), Константин Шитов (от округа Георгиевский).

Как считают собеседники «Фонтанки», наибольшие шансы у выходца из Курортного района Бориса Семёнова и уже работающего в избирательной системе Дениса Козенко. При этом, отмечают они, место зампреда горизбиркома может занять член комиссии, глава юридического управления Олег Зацепа. Его в числе прочих ранее критиковали в Центризбиркоме.



Помимо утверждения новых членов, на заседании Законодательного собрания должны рассмотреть заявление об отставке секретаря горизбиркома Марины Ждановой.



Напомним, что 15 декабря Законодательное собрание Петербурга отправило в отставку двух членов петербургского избиркома — Дмитрия Краснянского, самого опытного специалиста по выборам в городе, и Аллу Егорову, которая когда-то отвечала за выборы на Петроградской стороне. Позже стало известно, что заявление об уходе написала и секретарь горизбиркома Марина Жданова. Их увольнения добивалась ещё год назад глава Центризбиркома Элла Памфилова, критикуя петербургские выборы.

