Кадыров пригрозил ответить Эрдогану на «переименование парков именами террористов»

«...Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за её спиной», — пишет Кадыров. И предупреждает, что готов к ответу на «мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан».

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с требованием «определиться» после открытия в стране парка имени Джохара Дудаева. Обращение опубликовано 21 декабря в телеграм-канале Кадырова.

«Например, в таком случае вполне логично и политически «зеркально» с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», — подытожил Кадыров.



10 декабря в городе Керфез на северо-западе Турции открыли парк имени Джохара Дудаева, бывшего лидера чеченских сепаратистов, который в 1991 году провозгласил независимость «Чеченской Республики Ичкерия». В 1996-м он был ликвидирован российскими спецслужбами.

