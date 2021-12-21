Александр Дрозденко и Никита Муров открыли миграционный центр Ленобласти

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Миграционный центр Ленобласти открылся 21 декабря недалеко от станции метро «Рыбацкое». Здесь на одной площадке сосредоточены все необходимые услуги для получения мигрантами патента на работу. Организационные вопросы по открытию областного МЦ взял на себя холдинг «Бронка Групп», имеющий большой опыт оказания подобных услуг в одном из крупнейших миграционных центров Петербурга — на улице Красного Текстильщика.

В новом областном миграционном центре на площади более 1,2 тыс. кв. м планируется размещение всех организаций, задействованных в оформлении трудового патента — профильных служб МВД России, центра подготовки документов для иностранных граждан, центра тестирования русского языка и медицинского центра. В последнем, кроме оформления документов для патентов, можно будет пройти вакцинацию против коронавируса. Также здесь обязательное медицинское освидетельствование смогут проходить граждане Евразийского экономического союза — Казахстана, Армении, Кыргызстана, для которых, согласно изменениям в законе, такое освидетельствование становится обязательным с 29 декабря.



Как отметил на открытии центра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, регион быстро развивается и лидирует по привлечению инвестиций в промышленное и жилое строительство, сельское хозяйство. Сегодня в регионе множество крупных знаковых строек, важных для всей страны, и все эти объемы строительства требуют рабочих рук.

— Ленобласть испытывает дефицит кадров в строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве, на сезонных работах, — добавил губернатор. — Нужны как постоянные, так и временные сотрудники, в том числе и неквалифицированные. Только на строительство двух масштабных объектов — «Русхимальянса» и «Балтийского газохимического комплекса» — потребуется 76 тысяч рабочих. Конечно, мы нуждаемся в помощи людей, готовых работать на благо региона и своей семьи, и открытие подобного центра, где могут принять до тысячи человек в день и помочь оформить бумаги для легальной работы в нашем регионе, для нас крайне важно.



Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Фото: предоставлено пресс-службой «Бронка Групп» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как сообщил губернатор на церемонии открытия центра, в Ленобласти в 2020 году выдали почти 21 тысячу трудовых патентов, а за 11 месяцев 2021 года — уже свыше 45 тысяч. Как отметил Александр Дрозденко, география заявок от иностранных рабочих огромна: от Средней и Юго-Восточной Азии до Турции, Филиппин и Европейских стран, и в целом открытие отдельного миграционного центра поможет упорядочить и повысить надежность работы с миграцией в городе и области.



— Холдинг «Бронка Групп», являясь одним из лидеров рынка оказания услуг по подготовке документов в области миграции, выступил с инициативой открытия отдельного миграционного центра Ленобласти, — в свою очередь, заявил генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров. — Помимо тех факторов, про которые рассказал Александр Юрьевич (Дрозденко. — Прим. ред.), отдельный центр для Ленобласти потребовался также для того, чтобы усовершенствовать систему легализации трудовой миграции и распределить потоки иностранцев, временно работающих на территории города и области. В частности, начало работы МЦ ЛО должно сократить нагрузку на центр, расположенный на улице Красного Текстильщика, и значительно снизить вероятность появления очередей из трудовых мигрантов на подачу документов на патент или на его получение. И особо отмечу, что подобное решение, безусловно, позволит усилить контроль с точки зрения безопасности.

В торжественной церемонии открытия миграционного центра ЛО, помимо Александра Дрозденко и Никиты Мурова, приняли участие также председатели профильных комитетов правительства ЛО — комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям (Лира Бурак), комитета по труду и занятости населения правительства ЛО (Алла Астратова), комитета по здравоохранению (Сергей Вылегжанин), комитета по правопорядку и безопасности (Вячеслав Рябцев). Кроме того, открытие миграционного центра ЛО посетили заместитель директора филиала по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Владимир Лифоненков, а также представители религиозных организаций и диаспор Ленинградской области, в том числе председатель Совета региональной общественной организации «Узбекская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга «Узбегим» Равшанбек Курбанов и председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев.



Со следующего года в миграционном центре Ленобласти заработает представительство комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, где иностранным гражданам расскажут о вакансиях на предприятиях области, проконсультируют по вопросам трудового законодательства. Также на базе регионального МЦ Ленинградской области планируется открыть представительство комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти с привлечением представителей национальных землячеств. Это поможет впервые приехавшим в Россию гражданам адаптироваться в новой среде, найти жилье и решить другие бытовые вопросы.

Миграционный центр Ленинградской области расположен на улице Юннатов — на закрытой территории недалеко от станции метро «Рыбацкое». На территории Петербурга центр разместили сознательно — с учетом того, что органы власти Ленобласти и подразделения МВД по СПб и ЛО, выдающие патенты, расположены в Петербурге, изначально миграционный центр планировали разместить в пределах города, но вдалеке от его центра.

