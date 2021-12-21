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Таиланд закрывает для иностранцев почти все туристические провинции

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Власти Таиланда решили временно закрыть для посещения иностранных туристов все туристические провинции, кроме Пхукета. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения королевства в Юго-Восточной Азии Анутин Чарнвиракул допустил введение обязательного карантина для всех приезжающих в страну.

При этом Пхукет ограничения не коснутся. Российские туристы с 1 сентября могут приезжать на курортный остров по специальной программе, если они получили две дозы прививки «Спутник V».

С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом. Осенью королевство существенно упростило правила въезда для туристов.

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Комментарии (3)

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позор! теперь на Пхукет чумные съедутся, придется искать Другое место!
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