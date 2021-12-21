Таиланд закрывает для иностранцев почти все туристические провинции

Власти Таиланда решили временно закрыть для посещения иностранных туристов все туристические провинции, кроме Пхукета. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс».
Министр здравоохранения королевства в Юго-Восточной Азии Анутин Чарнвиракул допустил введение обязательного карантина для всех приезжающих в страну.
При этом Пхукет ограничения не коснутся. Российские туристы с 1 сентября могут приезжать на курортный остров по специальной программе, если они получили две дозы прививки «Спутник V».
С 9 ноября Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом. Осенью королевство существенно упростило правила въезда для туристов.