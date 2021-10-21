Таиланд существенно упрощает правила въезда для туристов

Российские туристы, которые начнут приезжать в Таиланд с момента запуска прямых рейсов из России, уже не должны будут заниматься довольно непростым оформлением разрешения на въезд, — сообщает 21 октября АТОР.



Для иностранцев вводят систему ThaiPass, доступ к которой можно будет получить на специальном сайте (откроется ближе к 1 ноября). Для оформления документа потребуются сертификат о вакцинации, данные о бронировании гостиницы и медстраховка с покрытием заболевания коронавирусом. Департамент по контролю за заболеваниями будет проверять сведения и даст разрешение в течение 3–5 дней.