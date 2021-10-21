FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Таиланд существенно упрощает правила въезда для туристов

Власти Таиланда анонсировали обновленную систему въезда в страну для иностранных путешественников.

1
Печать

Российские туристы, которые начнут приезжать в Таиланд с момента запуска прямых рейсов из России, уже не должны будут заниматься довольно непростым оформлением разрешения на въезд, — сообщает 21 октября АТОР.

Для иностранцев вводят систему ThaiPass, доступ к которой можно будет получить на специальном сайте (откроется ближе к 1 ноября). Для оформления документа потребуются сертификат о вакцинации, данные о бронировании гостиницы и медстраховка с покрытием заболевания коронавирусом. Департамент по контролю за заболеваниями будет проверять сведения и даст разрешение в течение 3–5 дней.

С 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщение с Таиландом.

С начала пандемии в королевстве выявили 1,81 миллиона случаев коронавируса.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
перефразируя известных ...

- сначала отдых - потом деньги.
- а можно наоборот?
- можно, но отдых вперёд.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний