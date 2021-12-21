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15 кустов ирги на 135 тысяч рублей. В Петербурге возбудили дело о незаконной вырубке насаждений

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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки 15 кустов ирги, причинившей ущерб на сумму более 135 тысяч рублей. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Непотребство учинила коммерческая организация, находящаяся на Заневском проспекте. В ее действиях усмотрели нарушение п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ — о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере.

«Фонтанка» рассказывала, как рабочий выплатил 100 тысяч рублей за шесть берез и кленов, срубленных в Сестрорецке, а двое петербуржцев были арестованы за незаконную рубку дров — на сумму более 60 миллионов рублей.

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Комментарии (3)

Pupin
Почему не указываете название фирмы?
AP-SPb
Что за бред? Иргу невозможно вырубить. Её можно только выкорчевать. И то проблематично. Все остальное не более чем декоративная подрезка и прореживание.
Kilrathi
Если б эти штрафы еще пошли на восстановление вырубленного
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