15 кустов ирги на 135 тысяч рублей. В Петербурге возбудили дело о незаконной вырубке насаждений

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки 15 кустов ирги, причинившей ущерб на сумму более 135 тысяч рублей. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Непотребство учинила коммерческая организация, находящаяся на Заневском проспекте. В ее действиях усмотрели нарушение п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ — о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере.



«Фонтанка» рассказывала, как рабочий выплатил 100 тысяч рублей за шесть берез и кленов, срубленных в Сестрорецке, а двое петербуржцев были арестованы за незаконную рубку дров — на сумму более 60 миллионов рублей.

