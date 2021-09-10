В Ленобласти арестованы «чёрные лесорубы», нарубившие дров на 60 миллионов

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали двоих мужчин, занимавшихся незаконной вырубкой леса на территории кварталов Новинского и Капшинского участковых лесничеств Тихвинского лесничества Ленинградской области.
Как сообщили в пресс-службе главка 10 сентября, «чёрными лесорубами» оказались 32-летний директор и 33-летний мастер коммерческого предприятия. Они изобличены в том, что в период с декабря 2020-го по март 2021 года успели незаконно нарубить дров на сумму более 60 миллионов рублей.
Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере организованной группой). В настоящий момент злоумышленники арестованы.