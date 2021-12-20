«Оскорбляют, называют фашистами». Петербургские рестораны столкнулись с хейтом в соцсетях из-за предстоящего введения QR-кодов

Предприниматель выразил сомнение, что введение QR-кодов в общепите заставит людей вакцинироваться. «Это подтверждают все соцсети. Нас оскорбляют, называют фашистами. Почему нас — тоже не очень понятно. Если мы введем QR-коды, к нам никто не пойдет. Неприятие прививок закрытием ресторанов не переломить», — отметил он. Единственный способ вакцинировать людей — обязать их сделать прививку через работодателя или учебные заведения, считает предприниматель.

Петербургские рестораны сталкиваются с оскорблениям в социальных сетях со стороны противников QR-кодов и вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал 20 декабря в ходе делового завтрака объединения «Рестоград» сооснователь сетей «Токио Сити» и «Бахрома» Сергей Симарев.

По мнению бизнесмена, с точки зрения разрыва цепочек распространения вируса, вводить QR-коды в ресторанах тоже бессмысленно, так как люди ездят в общественном транспорте, где никаких ограничений нет. «Эффект не будет достигнут, а бизнес будет уничтожен», — резюмировал Сергей Симарев.



По мнению главы объединения «Рестоград» Александра Ружинского, в рестораны перестанут ходить даже те, у кого есть QR-коды. Людям не нравится, когда их дополнительно проверяют, пояснил он.



Глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков выразил сомнение, что рестораны поставят отдельного человека для проверки QR-кодов на входе. А проверка во время заказа чревата конфликтами. По опыту музеев и театров, рестораны вряд ли будут настаивать на проверке паспорта и максимум ограничатся вопросом о дате рождения. Таким образом, граждане спокойно смогут «одалживать» QR-коды у знакомых.



Ранее рестораторы попросили отложить переход в covid-free режим до февраля и разрешить работать по QR-кодам до 2:00. Власти намерены принять решение на этой неделе.

