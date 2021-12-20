Власти Петербурга примут решение об отсрочке QR-кодов в общепите и ретейле на этой неделе

Решение по введению QR-кодов в общепите и ретейле может быть принято на заседании оперштаба 23 декабря, заявил бизнес-омбудсмен Александр Абросимов на деловом завтраке объединения «Рестоград» 20 декабря. По действующим правилам запрет на посещение общепита и непродуктовых магазинов людям без антител должен вступить в силу 27 декабря, напомнил он.
По его словам, также рассматривается вопрос по кинотеатрам, которые уже работают в covid-free-режиме с ноября, но просят отменить другие ограничения — в частности, работу до 23:00 и ограничение по 50-процентной заполняемости и необходимости согласовывать каждый сеанс.
По словам собеседников «Фонтанки», корректировка 121-го коронавирусного постановления может состояться раньше — уже в этот вторник. Отсрочка QR-кодов — почти решенный вопрос. Но пока не определено, на какой период. Бизнес предложил отложить переход в covid-free до февраля, но чиновники склоняются к 3 января, чтобы избежать упреков от другого бизнеса. А вот отмена ночных ограничений, по словам собеседников «Фонтанки», маловероятна из-за позиции юридического комитета.